Izidi biatlona (1)

* Izidi: - moški, 7,5 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 23:09,0 (1 kazenski krog) 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 10,5 (0) 3. Roman Rees (Nem) 28,8 (0) 4. Sebastian Samuelsson (Šve) 36,2 (1) 5. Emilien Jacquelin (Fra) 39,5 (1) 6. Filip Fjeld Andresen (Nor) 49,7 (1) ... 21. Jakov Fak (Slo) 1:31,9 (2) 38. Alex Cisar (Slo) 2:01,9 (1) 46. Lovro Planko (Slo) 2:09,3 (2) 48. Anton Vidmar (Slo) 2:11,4 (1) 73. Rok Tršan (Slo) 2:53,8 (1) - svetovni pokal: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 119 točk 2. Martin Ponsiluoma (Šve) 118 3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 115 4. Roman Rees (Nem) 110 5. Niklas Hartweg (Švi) 100 6. Sebastian Samuelsson (Šve) 95 ... 22. Jakov Fak (Slo) 32 44. Miha Dovžan (Slo) 9 49. Alex Cisar (Slo) 3