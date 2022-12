Izidi smučarskega teka

* Izidi, sprint, prosto, 1590 m: * ženske: 1. Emma Ribom (Šve) 3:20,40 2. Maja Dahlqvist (Šve) +0,17 3. Tiril Udnes Weng (Šve) 1,11 ... - izpadla v četrtfinalu: 15. Eva Urebc (Slo) - izpadla v kvalifikacijah: 49. Anja Mandeljc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (5 od 32): 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 423 točk 2. Jessie Diggins (ZDA) 330 3. Frida Karlsson (Šve) 327 ... 28. Eva Urevc (Slo) 120 81. Anja Mandeljc (Slo) 15 * moški: 1. Johannes Klaebo (Nor) 2:56,45 2. Federico Pellegrino (Ita) +0,75 3. Even Northug (Nor) 1,23 ... - izpadla v kvalifikacijkah: 41. Miha Šimenc (Slo) 44. Vili Črv (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (5 od 32): 1. Paal Golberg (Nor) 450 točk 2. Johannes Klaebo (Nor) 430 3. Federico Pellegrino (Ita) 349 ... 95. Miha Šimenc (Slo) 18 111. Vili Črv (Slo) 7