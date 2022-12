Ukrajina za nižjo cenovno kapico za rusko nafto

Kijev/Moskva, 3. decembra - Zgornja meja za ceno ruske nafte pri 60 dolarjev za 159-litrski sod, ki jo je v petek sprejela EU in nato še skupina G7, "bo uničila" rusko gospodarstvo, je prepričano ukrajinsko predsedstvo. Ob tem so si sicer zaželeli, da bi bila meja postavljena pri 30 dolarjih. Rusija je bila medtem kritična do "preoblikovanja" osnovnih načel prostega trga.