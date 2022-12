Ottawa in Columbus presenetila tekmece

New York, 3. decembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so bile ponoči na sporedu tri tekme. Presenetili sta zadnjeuvrščeni ekipi vzhoda Ottawa in Columbus. Prvi so s 3:2 slavili po podaljšku pri New York Rangers, drugi pa so se veselili zmage s 4:1 pri drugouvrščeni ekipi centralne skupine Winnipegu.