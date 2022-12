Newyorški borzni indeksi uspeli iztisniti nov pozitiven teden

New York, 3. decembra - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov pozitivni teden, čeprav indeksi niso veliko napredovali. Ob koncu tedna je vlagateljem nekoliko skrbi povzročilo dobro poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v ZDA, ki je potrdilo trdnost trga delovne sile. To bi pomenilo, da morajo obresti rasti še naprej.