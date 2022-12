Objavljen javni razpis za razvojne in humanitarne projekte nevladnih organizacij

Ljubljana, 2. decembra - Zunanje ministrstvo je danes v Uradnem listu objavilo razpis za projekte slovenskih nevladnih organizacij za obdobje 2023 do 2025, s katerim bodo namenili 3.160.000 evrov za financiranje 16 projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Izpolnjene vloge morajo na ministrstvo prispeti do vključno 18. 1. 2023.