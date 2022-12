Za uvajanje okoljskih in trajnostnih znakov v turizmu dodatnih 20.000 evrov

Ljubljana, 2. decembra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v uradnem listu objavilo spremembo razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, s katero je razpoložljiva sredstva povečalo za 20.000 evrov na 320.000 evrov. Ostala določila so nespremenjena.