Ob zaključku evropskega leta mladih pozivi k vključevanju in aktivni participaciji

Bruselj, 5. decembra - Evropska komisija je lani razglasila leto 2022 za evropsko leto mladih, v okviru katerega je bilo letos izvedenih več tisoč aktivnosti po vsej EU. Ob zaključku leta so prejšnji teden v Bruslju podpisali listino o mladih in demokraciji z 49 predlogi, med drugim avtorji priporočajo krepitev državljanske vzgoje v šolah in znižanje volilne starosti.