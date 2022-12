Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 12.)

Ljubljana, 2. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o odprtju novega daljnovoda med Slovenijo in Madžarsko, ki sta se ga udeležila tudi premierja obeh držav. Poročale so tudi o podelitvi mednarodne nagrade Alcide de Gasperi: Graditelji Evrope predsedniku republike Borutu Pahorju in slovenski podpori širitvi schengenskega območja.