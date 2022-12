Objavljen javni poziv za sodelovanje na razstavi Trienale rokodelstva in obrti

Slovenj Gradec, 4. decembra - Konzorcij več projektnih partnerjev je objavil javni poziv rokodelcem, obrtnikom, oblikovalcem, umetnikom in drugim ustvarjalcem za sodelovanje na razstavi Trienale rokodelstva in obrti. Rok za prijavo je najkasneje do 12. marca, razstava pa bo v Slovenj Gradcu na ogled prihodnje leto od 14. septembra do 14. oktobra.