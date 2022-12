V Sloveniji 25 prebivalcev s priimkom Angel in skupno več kot sto Miklavžev

Ljubljana, 3. decembra - Državni statistični urad (Surs) je tudi letošnji december začel z adventnim koledarjem. Do konca adventa bodo vsak dan "odprli" novo črko abecede vse do Ž in jo pospremili s kakšno novo zanimivo statistiko, zlasti na Instagramu. Pred njimi je 25 objav, s to številko in prvo črko abecede pa je povezanih 25 prebivalcev, ki se pišejo Angel.