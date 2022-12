Na Brdu pri Kranju podelili priznanja in nagrade za delo na področju socialnega varstva in rejništva

Brdo pri Kranju, 2. decembra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je danes na Brdu pri Kranju podelil nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in rejništva za leto 2022. Med nagrajenci so tudi zaposleni v socialnovarstvenem programu Volja vselej najde pot Zveze Prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje.