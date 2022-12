V Novi Gorici se začenja gradnja prizidka zdravstvenega doma

Nova Gorica, 2. decembra - Danes je bil izvajalec, podjetje Makro 5 Gradnje, uveden v delo za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica. Prihodnji teden bo najprej uredil začasno nadomestno javno parkirišče, nato pa ogradil gradbišče in začel z izkopom. Gradnja bo trajala leto in pol, investicija je ocenjena na skoraj 13 milijonov evrov, so sporočili iz mestne občine.