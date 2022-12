Vreme: oblačno in deževno

Ljubljana, 2. decembra - Ponoči bo oblačno. Proti jutru se bodo predvsem v južni in zahodni Sloveniji začele pojavljati padavine. Burja na Primorskem se bo znova nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo oblačno, padavine se bodo zjutraj in dopoldne od juga razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo večinoma deževalo, v severni polovici Slovenije pa sprva snežilo. Čez dan se bo meja sneženja dvigala. Predvsem ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo v krajih med približno 500 in 1000 metri padal dež, ki bo zmrzoval. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: V soboto se bosta ob padavinah od jutra do večera predvsem na območju Notranjske in Kočevske med približno 500 in 1000 m nadmorske višine pojavljala žled in poledica. Omenjena pojava bosta zjutraj in dopoldne možna tudi v višjih legah osrednje in severovzhodne Slovenije, vendar bosta manj izrazita.

Obeti: V nedeljo bo oblačno, občasno bodo še padavine. Po nižinah bo deževalo. Burja na Primorskem bo zvečer ponehala. V ponedeljek bodo na vzhodu krajša obdobja sončnega vremena, drugod bo oblačno. Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno še deževalo. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska slika: Nad severno in severovzhodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim in severnim Sredozemljem pa ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom že nekoliko toplejši zrak, v spodnjih plasteh pa še vztraja hladen vzhodni veter.