Pet občin prejelo naziv branju prijazna občina

Ljubljana, 2. decembra - Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo so danes na ministrstvu za kulturo podelili nazive branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine Kobarid, Metlika, Prebold, Rogaška Slatina in Vransko.