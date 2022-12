V soboto možna žled in poledica

Ljubljana, 2. decembra - V soboto se bosta od jutra do večera ob padavinah pojavljala žled in poledica. Predvidoma bodo najbolj ogroženi kraji na med 500 in 1000 metri nadmorske višine predvsem na Notranjskem in Kočevskem. Zjutraj in dopoldne bosta žled in poledica možna tudi v višjih legah osrednje in severovzhodne Slovenije, je agencija za okolje objavila na Facebooku.