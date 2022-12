V državnem svetu o ureditvi neodvisnega telesa za spremljanje izvajanja konvencije o pravicah invalidov

Ljubljana, 2. decembra - V državnem svetu so v soorganizaciji ministrstva za delo ter nacionalnega sveta invalidskih organizacij razpravljali o ureditvi neodvisnega telesa v skladu s 33. členom konvencije o pravicah invalidov. Zavzeli so se za čim prejšnjo implementacijo neodvisnega organa, prvi sestanek na to temo pa bo že v januarju, napovedujejo na ministrstvu za delo.