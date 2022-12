Na SP v Katarju se začenja osmina finala

Ljubljana, 3. decembra - Nogometni reprezentanci Nizozemske in Združenih držav Amerike bosta danes odprli boje v osmini finala na svetovnem prvenstvu v Katarju. Nizozemci in Američani bodo tekmo začeli ob 16. uri v Al Rajanu, drugi današnji dvoboj pa bosta prav tako v Al Rajanu odigrali Argentina in Avstralija.