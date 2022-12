Na posvetu v Puconcih o vojnem ujetništvu

Puconci, 2. decembra - Državni sekretar z notranjega ministrstva Branko Lobnikar je na današnjem posvetu v Puconcih dejal, da je vojno ujetništvo žal še vedno temna plat vojaških spopadov in človeške zgodovine. Dodal je, da smo nedaleč od nas, v vojni v Ukrajini, spet lahko priča zlorabam in mučenju vojnih ujetnikov, kar so nedavno v Ženevi potrdili tudi strokovnjaki ZN.