Za vstop Hrvaške v schengen naj ne bi bilo več zadržkov med članicami

Bruselj, 2. decembra - Države članice EU po navedbah diplomatskih virov nimajo več zadržkov do vstopa Hrvaške v schengensko območje, o čemer bodo notranji ministri odločali v četrtek. Podpora vstopu Romunije in Bolgarije je medtem pod večjim vprašajem, saj Nizozemska nasprotuje članstvu Bolgarije, Avstrija pa članstvu obeh, so pojasnili viri pri EU.