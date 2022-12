Slovenija krepi sodelovanje s Turčijo na področju kmetijstva

Brdo pri Kranju, 2. decembra - Slovenija in Turčija sta danes podpisali dogovor o nadaljnjem sodelovanju na področju kmetijstva, gozdarstva, varne hrane in varstva rastlin. Dogodka na Brdu pri Kranju sta se udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko in turški kmetijski minister Vahit Kirisci, ki se mudi na dvodnevnem obisku v Sloveniji.