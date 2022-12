Na okrogli mizi izpostavili potrebo po nadaljnji humanitarni pomoči Ukrajini

Ljubljana, 2. decembra - Ukrajina potrebuje nadaljnjo humanitarno pomoč v prihajajočih zimskih mesecih, so opozorili na današnji razpravi, ki jo je organizirala pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Poudarili so pomen nagrade Saharov, ki jo je prejelo ukrajinsko ljudstvo, in pomen resolucije Evropskega parlamenta, ki je Rusijo označila za podpornico terorizma.