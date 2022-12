Poslovil se je član skupine Faraoni Enzo Hrovatin

Koper, 2. decembra - Umrl je pevec in kitarist skupine Faraoni Enzo Hrovatin, avtor in izvajalec številnih zimzelenih uspešnic, s katerimi so Faraoni večkrat slavili na festivalu Melodije morja in sonca. Med njimi so Solinar, Ti znaš, Mi ljudje smo kot morje in številne druge, na spletni strani poročajo Primorske novice.