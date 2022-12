Prešernovi nagradi za multidisciplinarno umetnico Emo Kugler in akademskega slikarja Hermana Gvardjančiča

Ljubljana, 2. decembra - Prešernovo nagrado prejmeta multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič. Skladove nagrade pa prejmejo pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar in arhitekturni atelje Medprostor.