Mesec invalidom ob mednarodnem dnevu obljublja, da ministrstvo nanje ne bo pozabilo

Ljubljana, 2. decembra - Minister za delo Luka Mesec je pred mednarodnim dnem invalidov v poslanici poudaril, da nanje na ministrstvu tudi v prihodnje ne bodo pozabili. Spomnil je na dosedanje aktivnosti ministrstva in napovedal, da je z namenom nadaljnjega izboljševanja položaja invalidov na vladi že pripravljen zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev.