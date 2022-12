Na območju Radovljice zagorela hiša

Radovljica, 2. decembra - V četrtek malo pred sedmo uro zjutraj je zagorelo v stanovanjski hiši na Dolini v Lescah v občini Radovljica. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so jeseniški poklicni gasilci skupaj s prostovoljnimi gasilci iz Lesc, Radovljice in Hlebc požar pogasili, odklopili elektriko, dodatne hišne akumulatorje in zaprli vodo.