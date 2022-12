Razseljene osebe iz Ukrajine v Sloveniji imajo največ težav z zdravstvenimi storitvami

Celje, 2. decembra - Razseljene osebe iz Ukrajine, ki so po izbruhu vojne med Ukrajino in Rusijo prišle v Slovenijo, imajo največ težav s slovenskim zdravstvenim sistemom. Na podlagi pridobljene začasne zaščite so namreč te osebe upravičene samo do nujne medicinske pomoči, medtem ko morajo vse druge zdravstvene storitve plačevati, je za STA povedala Ana iz Donbasa.