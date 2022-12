V občini Kočevje v boj z odpadki s projektom Stop smetem

Kočevje, 3. decembra - Kljub številnim čistilnim akcijam, s katerimi so od leta 2008 do danes iz narave odstranili 607 ton odpadkov, v občini Kočevje še vedno beležijo veliko število divjih odlagališč. Zato so se odločili izpeljati širši družbeni projekt Stop smetem, ki bo poleg preprečevanja in nastajanja samih odpadkov vključeval osveščanje občanov o tej tematiki.