Po vožnji pod vplivom alkohola zaspal v križišču

Kamnik, 2. decembra - Kamniški policisti so bili v četrtek obveščeni o vozniku, ki je nezanesljivo vozil po Kamniku. Vozilo so izsledili v križišču, kjer se je voznik ustavil in zaspal za volanom. Preizkus vinjenosti je pokazal, da je imel voznik 1,53 miligrama na liter alkohola v izdihanem zraku. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje.