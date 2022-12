Italijansko ustavno sodišče odločilo v prid obveznemu cepljenju proti covidu-19

Rim, 2. decembra - Obvezno cepljenje proti covidu-19 za določene poklice, kot so zdravstveni delavci, učitelji in pripadniki oboroženih sil, ki ga je vlada v Rimu uvedla lansko leto, ter suspenz z dela za tiste, ki tega ne izpolnjujejo, je skladno z zakoni in ustavo, je v četrtek odločilo italijansko ustavno sodišče.