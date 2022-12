V Ljubljani v okviru evropske turneje koncert Bryana Adamsa

Ljubljana, 4. decembra - Kanadski glasbenik Bryan Adams, grammyjev nagrajenec in večkratni nominiranec, se v okviru turneje So happy it hurts nocoj vrača v Slovenijo. Nastopil bo v ljubljanskih Stožicah, kjer bi moral nastopiti že letos februarja, a je bil koncert zaradi Adamsovih zdravstvenih težav prestavljen na današnji dan.