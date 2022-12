Evropskim potrošnikom se obeta boljša zaščita pri najemanju posojil

Bruselj, 2. decembra - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o direktivi za potrošniška posojila. Ta po njunih navedbah posodablja in povečuje zaščito potrošnikov, ki želijo najeti posojilo, na evropski ravni. S spremembami naj bi med drugim zagotovili, da bodo vsi s posojilom povezani podatki potrošniku na voljo v jasni in razumljivi obliki.