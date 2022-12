Janez Kerin na čelo najmlajše mestne občine

pripravil Rasto Božič

Krško, 4. decembra - V Krškem so volivci, ki so v drugem krogu županskih volitev izbirali med Dušanom Šiškom in Janezom Kerinom, izbrali slednjega. Njegovi kandidaturi je botrovala ustanovitev društva za participacijo občanov Modra smer, katerega pogledi na razvoj občine in program so v viziji in strategiji njegovega razmišljanja in delovanja, je dejal.