Ljubljana, 2. decembra - Danes mineva 80 let od prve nadzorovane verižne reakcije. Poskus so izvedli raziskovalci univerze v Chicagu v reaktorju Chicago Pile-1 pod vodstvom Nobelovega nagrajenca Enrica Fermija. Gre za pomemben mejnik v prizadevanjih za odkritje zanesljivega in trajnega vira energije, ki ni odvisen niti od vremenskih razmer niti od fosilnih energentov.