V Škofji Loki znova festival Loka v snegu in Izložbe domišljije

Škofja Loka, 2. decembra - V Škofjo Loko se po dveh letih vrača festival Loka v snegu. Začenja se danes s prižigom prazničnih luči, do konca decembra pa bo ponudil vrsto koncertov, delavnic in drugih dogodkov. Poleg tega že deveto leto zapored v Škofji Loko vabijo tudi Izložbe domišljije, prodajne razstave umetnikov in rokodelcev.