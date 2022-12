Dva gola Kopitarja za zmago kraljev proti Arizoni

Los Angeles, 2. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški profesionalni ligi vknjižili 13. zmago v sezoni. Na domačem ledu so bili s 5:3 boljši od kojotov iz Arizone in s 30 točkami ostajajo takoj za vrhom zahodne konference. Slovenski as Anže Kopitar je dosegel dva gola, in sicer prvega in predzadnjega za svojo ekipo.