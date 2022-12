Evropske borze navzgor; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 1. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje večinoma sklenili z rastjo. Vlagatelje so v dobro voljo spravile sredine izjave predsednika ameriške centralne banke, ki so vzbudile upanje, da je stopnja inflacije že dosegla vrh. Nafta se je krepko podražila, evro pa se je v primerjavi z dolarjem zvišal.