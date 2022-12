Bobnarjeva: Kot družba moramo narediti več, da dosežemo ničelno toleranco do nasilja v družini

Ljubljana, 1. decembra - Nasilje nad ženskami in v družini je hud družbeni problem, ki zahteva večdisciplinaren pristop, je na današnjem posvetu o nasilju v družini v organizaciji Policije dejala ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Poziva, da moramo kot družba narediti več, da bi prišli do ničelne tolerance do nasilja, je sporočilo notranje ministrstvo.