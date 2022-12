GZS razočarana nad predlogi za pomoč gospodarstvu zaradi energetske draginje

Ljubljana, 1. decembra - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so nad predlogom zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje, ki ga je danes obravnavala vlada, razočarani. Kot je v izjavi za medije povedala izvršna direktorica GZS Vesna Nahtigal, pričakujejo dodatno shemo pomoči. S pripravljenostjo vlade na dialog in sodelovanje so sicer zadovoljni.