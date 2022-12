Besede Bešiča Loredana v pogovoru s predstavnikom Fidesa po Golobovi oceni neprimerne

Ljubljana, 1. decembra - Vlada je danes sprejela odgovor v zvezi s prijavo sindikata Fides glede kršitve etičnega kodeksa podpredsednika vlade in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana in v njem zapisala, da so bile ministrove besede po oceni premierja Roberta Goloba neprimerne. Premier od ministrov in drugih funkcionarjev vlade pričakuje spoštljivo komunikacijo.