Vlada za v. d. glavne okoljske inšpektorice imenovala Martino Gašperlin

Ljubljana, 1. decembra - Potem ko je minister za okolje in prostor Uroš Brežan zaradi neukrepanja ob okoljski nesreči v Uniorju prejšnji teden predlagal razrešitev vodje inšpektorata za okolje in prostor Franca Rančigaja, je vlada na današnji seji to tudi udejanila. Obenem je za vršilko dolžnosti glavne inšpektorice za največ šest mesecev imenovala Martino Gašperlin.