Znanih deset najvplivnejših pravnikov letošnjega izbora

Ljubljana, 1. decembra - Na pravnem portalu IUS-INFO se je končal izbor desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov v letu 2022. Po mnenju strokovne in splošne javnosti so to Sara Ahlin Doljak, Miro Cerar, Janja Hojnik, Klemen Jaklič, Martin Jančar, Marko Pavliha, Nataša Pirc Musar, Miha Šepec, Andraž Teršek in Ana Testen.