Nova Gorica dobila Center zelenih tehnologij

Nova Gorica, 1. decembra - Rektor Univerze v Novi Gorici Boštjan Golob in novogoriški župan Klemen Miklavič sta danes v Novi Gorici podpisala pogodbo o ustanovitvi Centra zelenih tehnologij (CZT). Primarno bo namenjen podpori gospodarstvu pri razvoju izdelkov in storitev na področju zelenega gospodarstva, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.