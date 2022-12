Ljubljanska borza: Indeks pridobil odstotek

Ljubljana, 1. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za odstotek. Borzni posredniki so opravili za 1,56 milijona evrov poslov. Najbolj prometne so bile delnice NLB, ki so se podražile za 2,7 odstotka. Sledile so delnice Zavarovalnice Triglav, Save Re, Krke in Luke Koper. Petrolove delnice so medtem izgubile pol odstotka.