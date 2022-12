Delodajalci naj bi spregledali vlogo dela pri spodbujanju duševnega zdravja

Ljubljana, 4. decembra - Duševno zdravje v družbi in na delovnem mestu ni enakovredno fizičnemu, čeprav bi moralo biti, delodajalci pa ponavadi spregledajo vlogo dela in delovnega mesta tako pri spodbujanju duševnega zdravja in dobrega počutja kot pri spodbujanju zavzetosti in uspešnosti zaposlenih, opozarjajo v kadrovskem podjetju Trenkwalder.