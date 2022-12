Požar v hiši na Vičavi povzročil večjo škodo

Ptuj, 1. decembra - Prostovoljni gasilci iz Ptuja in Grajene so morali ponoči posredovati zaradi požara na Vičavi. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je malo po tretji uri zjutraj zagorela stanovanjska hiša. Kljub temu, da jim je objekt površine 100 kvadratnih metrov uspelo pogasiti, je prišlo do večje materialne škode.