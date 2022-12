V Ljubljani predstavili nov enotni patentni sistem

Ljubljana, 1. decembra - V Ljubljani so danes predstavili nov enotni patentni sistem, ki prinaša učinkovitejšo in cenovno ugodnejšo pot do patentnega varstva in reševanja sporov v Evropi. Dolgo pričakovani sistem predstavlja "prelomnico v zgodovini tehnološkega in družbenega napredka na naši celini," je ocenil predsednik Evropskega patentnega urada (EPU) Antonio Campinos.