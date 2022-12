Evropske borze po izjavah predsednika Feda z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 1. decembra - Osrednje evropske borze so dan začele nad gladino, na vlagatelje pa še naprej spodbudno vplivajo četrtkove izjave predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla, ki je nakazal upočasnitev tempa zviševanja obrestnih mer. Pozitivne so bile tudi novice o padcu inflacije v evrskem območju in o rasti BDP v ZDA.