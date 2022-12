Mediji: Za januarski poskus umora v Velenju 15 let zapora

Celje, 1. decembra - Celjsko sodišče je 33-letnega Admirja Hadžiabdića, obdolženega, da je januarja v Velenju iz koristoljubja poskusil umoriti 36-letnega Daliborja Kovačevića, obsodilo na 15 let zapora in mu zaradi ponovitvene nevarnosti do pravnomočnosti sodbe podaljšalo pripor. Obdolženčev zagovornik je že napovedal pritožbo, danes poročata časnika Dnevnik in Večer.