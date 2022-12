Celjski policisti zaradi otroške pornografije ovadili mlajšega moškega

Celje, 1. decembra - Celjski kriminalisti so kazensko ovadili mlajšega moškega, osumljenega prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Pri hišni preiskavi so na zaseženih elektronskih napravah našli več kot 2700 slikovnih in video datotek hujših spolnih zlorab otrok. Preiskovalni sodnik je osumljenemu odredil pripor.